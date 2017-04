Ríos criticó a la prensa deportiva y aclaró: "Si hay que defender a Chile a combos, lo voy a hacer"

El ayudante técnico del equipo de Copa Davis, Marcelo Ríos, conversó con FOX Sports, en donde tuvo varios comentarios en torno al momento que atraviesa el tenis chileno (a raíz de la polémica con la Federación), además de criticar el tratamiento de la prensa deportiva en el país.



El otrora número uno del mundo aclaró acerca de su permanencia en el elenco que "no he hablado con Nicolás (Massú) sobre la renuncia ni hemos tocado el tema. Que haya salido es falso. Tendremos tiempo de conversar con Nicolás y ver qué hacemos. Que el equipo no está contento con la directiva de la Federación, es verdad".



Con respecto a su actuar en la llave con Colombia, aclaró que se exageró lo ocurrido con Santiago Giraldo y que tuvo un pequeño inconveniente con un hincha local.



"Hubo bastante información errada en esto, en la portada que ponen que yo casi me voy preso por molestar a Giraldo, eso es falso. Por qué no se informan antes de tirar una noticia, después que venga un periodista y me diga que hagamos polémica porque Giraldo habló mal de mí…vi el video y nunca habló mal de mí", aseveró.



Ríos apuntó en estos casos a que "la preocupación debe ser Chile y Colombia, no Marcelo Ríos. Puedo agarrarme, salir en la noche, hacer lo que quiera y no debería ser noticia, la noticia es Colombia-Chile, lo que está pasando en la cancha".



"Si estoy defendiendo a Chile y me agarré con alguien, bueno, pasó y puta, no armemos polémica de eso. Preocupémonos del deporte y no si Marcelo Ríos se tiró un peo, de eso se preocupan los periodistas, periodistas deportivos, que es lo peor (…). Hay que preocuparse del deporte, no de si pasa algo en la galería o alguien se agarró. Soy chileno y si hay que defender a Chile a combos, lo voy a hacer", sostuvo.