Ricardo Noir tras acercamiento con Huracán: "Tenía ganas de volver a la UC"

Ricardo Noir no volverá a la UC esta temporada y no ocultó su tristeza por no poder vivir un segundo período en San Carlos de Apoquindo.



"Realmente tenía ganas de volver a Chile, pero no porque no quería Huracán, acá es un club muy grande, que tiene mucha historia. Pero tenía ganas de volver a Católica por el tema que me fue realmente bien y que nos sentimos bien toda la familia", dijo en conversación con ADN Deportes.



"Nosotros les demostramos todo el tiempo el interés a ellos (a la UC), pero ellos hacia mí no. Cuando alguna de las dos partes no está de acuerdo es obvio que no se hace, una lástima", agregó.



Por último, no encontró explicación de por qué no se produjo su retorno: "Pensé que me iban a querer de vuelta, porque haciendo un balance creo que me fue bien. Quizás para ellos preferirían otro jugador, la verdad es que no entiendo".