Ricardo Noir: "Quedamos en la historia de Universidad Católica"

Este jueves fue un día de despedidas en Universidad Católica. Ricardo Noir y Enzo Kalinski se despidieron de la institución, para volver a Racing y reforzar a Xolos de México respectivamente.

En su despedida del país, "Tito" habló en exclusiva con Cruzados sobre su paso por la UC. "Me voy muy agradecido por el cariño de todos, manifesté mis ganas de quedarme pero lamentablemente no se pudo. Fue un año increíble y me voy con mucha nostalgia, espero volver en algún momento", expresó.

La Franja consiguió su primer bicampeonato en 2016, lo que es motivo de orgullo para el delantero. "Quedamos en la historia del club, sin dudas, y agradezco haber sido parte de un gran equipo, con un muy buen cuerpo técnico y mejores jugadores. Se cumplieron las expectativas que tenía cuando llegué", apuntó.

Los dirigidos por Mario Salas tienen varias bajas de cara a la segunda mitad del 2017, pues además de los argentinos se fueron Christián Bravo, Jaime Carreño y Roberto Gutiérrez. Branco Ampuero, en tanto, es el primer refuerzo a la espera que llegue un par más.