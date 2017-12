Ricardo Noir afirmó que "me encantaría volver a la UC" y tuvo buenas palabras para Mariano Soso

El extremo de Racing Club, Ricardo Noir, habló acerca de su intención de retornar a Universidad Católica, además de referirse a la posibilidad de que Mariano Soso llegue a la banca del elenco estudiantil.



En conversación con ADN Deportes, el trasandino manifestó que "me encantaría volver a Católica. Me han hecho sentir parte de la familia y esto sería un desafío muy lindo. Me gusta jugar, sentirme importante y este semestre no me sentí bien".



Con respecto a Soso, comentó que lo conoció en Newell’s Old Boys y que “es un gran persona, gran entrenador y tiene el estilo para jugar en un equipo grande como Universidad Católica”.



"Él le da rodaje y pone a los que mejor están. Tiene una competencia sana como lo hacía Mario (Salas), en Gimnasia y Esgrima está echando a gente con experiencia y con juventud", complementó.