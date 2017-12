Ricardo Abumohor: "Hay clubes que no deberían existir"

Ricardo Abumohor es uno de los nombres de peso que tiene hoy el fútbol chileno, quien actualmente es presidente de O'Higgins.

El exmandamás de la ANFP, en conversación con El Mercurio, disparó munición gruesa contra la actividad. "El fútbol tiene que actualizarse, las sociedades anónimas se deben reformular porque no podemos tener a cualquier persona metida. Esto no es una beneficiencia", indicó.

Sus críticas fueron aún más profundas, expresando que "hay clubes que no deberían existir, paremos con los "maestros chasquillas". Todo esto requiere una cirugía mayor que es urgente".

Además, se refirió a la venta del Canal del Fútbol. "Hubo quienes no quisieron pagar US$ 80 millones y ahoran quieren poner sobre la mesa US$ 278 millones, eso con especialistas jamás hubiera pasado. Hay que hacer un mea culpa y decir que hay fallas", culminó.