Revelaron quiénes son los cinco técnicos mejores pagados en el mundo

El portal France Football, este martes, hizo público el ranking sobre los cinco técnicos mejores pagados en el mundo.

José Mourinho, al igual que en 2017, lideró la nómina con un sueldo por temporada de US$ 31 millones.

Segundo en la lista está Marcello Lippi, campeón del mundo en Alemania 2006, quien por su trabajo en la selección de China gana US$ 28 millones.

La lista la cierran Diego Simeone del Atlético de Madrid (US$ 26 millones), Zinedine Zidane del Real Madrid (US$ 25 millones) y Pep Guardiola del Manchester City (US$ 24 millones).