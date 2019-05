Revelan nómina de seleccionados sub 23 para primer microciclo con miras al torneo Maurice Revello

El técnico Bernardo Redín dio a conocer la lista de los 26 jugadores que estarán presentes en el primer microciclo de entrenamientos de la selección chilena sub 23, con miras al torneo Maurice Revello (exEsperanzas de Toulón), que se desarrollará en Toulon, Francia, desde el 1 de junio.



Por medio del sitio oficial de la ANFP, se informa que los convocados trabajarán bajo la supervisión del staff técnico de la Roja durante el 29 y 30 de abril, para luego incorporarse a los entrenamientos habituales de sus clubes.



En la lista, no solo se concentran jugadores de Primera División, sino que también algunos del ascenso, como el caso de Zacarías López de La Serena, Daniel González de Wanderers, Ignacio Jara de Cobreloa y Mathias Pinto de Ñublense.



NÓMINA DE LA SELECCIÓN CHILENA SUB 23

ARQUEROS

Gonzalo Collao - Universidad de Chile

Julio Fierro - Colo Colo

Luis Ureta - O'Higgins

Zacarías López - Deportes La Serena

DEFENSAS

Lucas Alarcón - Universidad de Chile

Sebastián Cabrera - Coquimbo Unido

Nicolás Díaz - Palestino

Daniel González - Santiago Wanderers

Alex Ibacache - Everton

Nicolás Ramírez - Huachipato

Raimundo Rebolledo - Universidad Católica

Víctor Retamal - Universidad de Concepción

VOLANTES

Tomás Alarcón - O'Higgins

Diego Fernández - Deportes Iquique

Sebastián Galani - Coquimbo Unido

Ignacio Jara - Cobreloa

Carlos Lobos - Universidad Católica

Jimmy Martínez - Universidad de Chile

Ignacio Saavedra - Universidad Católica

Matías Sepúlveda - O'Higgins

ATACANTES

Matías Cavalleri - Curicó Unido

Nicolás Guerra - Universidad de Chile

Franco Lobos - Unión La Calera

Mathias Pinto - Ñublense

Gonzalo Tapia - Universidad Católica

Diego Valencia - Universidad Católica