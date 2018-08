Revelan los nominados a los mejores jugadores de la Champions League 2017-18

La UEFA reveló los nominados a los mejores jugadores de la edición 2017-18 de la Champions League.

La lista se realizó a través de un jurado compuesto por entrenadores de los 32 clubes clasificados al certamen, junto a 55 periodistas elegidos por European Sports Media (ESM).

Los ganadores se anunciará en Mónaco el próximo 30 de agosto, durante el sorteo de la fase de grupos 2018-19. Revisa la nómina a continuación.

Porteros: Alisson Becker (Roma, hoy en Liverpool), Gianluigi Buffon (Juventus, hoy en Paris Saint-Germain), Keylor Navas (Real Madrid).

Defensas: Marcelo (Real Madrid), Sergio Ramos (Real Madrid), Raphaël Varane (Real Madrid).

Centrocampistas: Kevin De Bruyne (Manchester City), Toni Kroos (Real Madrid), Luka Modrić (Real Madrid).

Delanteros: Lionel Messi (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Real Madrid, hoy en Juventus), Mohamed Salah (Liverpool).