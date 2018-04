Revelan dichos de Pinilla que desataron la furia de Beausejour

Jean Beausejour vivió el peor Superclásico posible ante Colo Colo: El carrilero fue expulsado tras agredir a Claudio Baeza y terminó peleándose con Mauricio Pinilla al salir de la cancha.



Mientras el "Bose" digería la cartulina roja, Pinilla lo apuró para salir del césped, lo que desató la furia del 15 azul, protagonizando un show de cabezazos, empujones y pechazos.



Según Las Últimas Noticias, "Pinigol" le dijo: "Apúrate en salir, negro, si ya la cagaste". A lo que Beausejour habría respondido: "A mí no, a mí no". Posteriormente, el exjugador de Colo Colo abandonó la cancha totalmente descontrolado.



Por otro lado, Pinilla no quiso comentar lo sucedido tras el término del partido y señaló: "Necesito pensar bien. No me quiero aventurarme a dar una entrevista que se puede mal interpretar. Fue un día demasiado intenso".