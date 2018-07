Revelan detalles del supuesto quiebre entre Messi y Beccacece

Los conflictos en la selección argentina suman un nuevo capítulo cada día que pasa tras la eliminación del Mundial.



Si en las últimas horas se filtró un diálogo entre el presidente de la AFA Claudio Tapia y Jorge Sampaoli, esta vez los medios trasandinos revelaron cómo se produjo el quiebre entre Lionel Messi y Sebastián Beccacece.



Según Clarín, el distanciamiento entre ambos sucedió en Manchester, cuando la Albiceleste se preparaba para los amistosos ante España e Italia previo al Mundial de Rusia.



"Leo, así no. Te conviene enganchar para otro lado", le habría dicho Beccacece a Messi en ese entrenamiento. "Pero lo que más habría molestado a Leo fue que el ayudante de de Sampaoli le apoyó una mano en un hombro. En el momento el 10 no dijo nada, pero al rato, ya en la intimidad, se habría acercado al DT y le habría pedido que no se repitiera otra situación similar con su principal colaborador", informó el diario argentino.