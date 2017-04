Residente Calle 13 es hincha de Huracán

René Pérez Joglar, conocido mundialmente como Residente y otrora miembro del dúo boricua Calle 13, ya es un hincha de un equipo de fútbol.

El cantante portorriqueño publicó una imagen en Instagram con la camiseta del Club Atlético Huracán.

Según revelaron las redes sociales del plantel argentino, tanto "Réne Pérez, su hijo Milo y su esposa Soledad Fandiño, son socios honorarios de Huracán".

"A su vez se le hizo entrega de la camiseta del Globo y el banderín de de las Islas Malvinas, que realizó el Dpto. de Relaciones Públicas e Institucionales", añadieron.

El músico explicó las razones de esta decisión que lo acercaron a la tienda quemera: "La palabra Huracán viene de 'juracán' antigua palabra taína de Puerto Rico".

Residente añadió que "como caribeño estoy acostumbrado a los fuertes vientos huracanados por eso reconozco la pasividad del ojo del huracán. Las derrotas de huracán no son otra cosa mas que la pasividad de nuestro ojo".

"En el Caribe sabemos que luego de esa pasividad del ojo llega lo más fuerte del huracán, eso que nos cambia el día, luego de la pasividad llega el triunfo de los vientos", cerró.

El Club Atlético Huracán es uno de los que tiene más tradición en Argentina. Fundado inicialmente en 1903 en el barrio de Pompeya en Buenos Aires, hoy está asentado en Parque Patricios y es propietario del estadio Tomás Adolfo Ducó.

El Globo, apodado así por la insignia, mantiene una tradicional rivalidad con San Lorenzo de Almagro y en el profesionalismo solo ha sido campeón una vez, aunque en su era amateur (1891-1934) fue campeón de primera división en cuatro ocasiones.

Entre sus hinchas más famosos están los periodistas Diego Bonadeo y Victor Hugo Morales, el duro boxeador que enfrentó a Muhammad Ali y Joe Frazier en los '70, Óscar "Ringo" Bonavena, y el músico Pity Fernández, frontman de la banda Las Pastillas del Abuelo.

El Barrio en Sus Puños, an album by Las Pastillas del Abuelo on Spotify