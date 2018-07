Requena sobre denuncia de San Lorenzo: "En el club sabían de mi inclusión en la lista"

Jonathan Requena, Deportes Temuco y San Lorenzo están en la mira de todos. Luego del histórico triunfo en Argentina por 2-1, el cuadro chileno podría perder el duelo por problemas con el jugador y su inscripción con su ex equipo, Defensa y Justicia.

En una entrevista con el diario Olé, Requena confirmó que lo incluyeron en otro club. "En Temuco sabían de mi inclusión en la lista, nos enteramos hace rato, pero lo tomamos con tranquilidad, creemos que va a haber una solución", señaló el volante.

"Todavía no caigo, estuve un año en Defensa, pero el mayor tiempo lo pasé en reserva, no fui parte ni del primer equipo". Además, señaló: "No me gustaría para nada que nos quiten los puntos, dentro de la cancha hicimos todo lo necesario para llevarnos el triunfo, no sería justo".

"Hasta ahora todavía estamos disfrutando el triunfo contra San Lorenzo, estamos tranquilos, hay que tener paciencia y esperar cómo solucionan esto", finalizó.