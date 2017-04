Representante Xu Genbao: El interés de comprar las acciones de Blanco y Negro era falso

Luego del anuncio de Aníbal Mosa de no vender sus acciones, las especulaciones con respecto al interés del empresario chino, Xu Genbao, comenzaron a disiparse, a tal punto de que fuentes ligadas al oriental desestimaron que él haya estado interesado en Colo Colo.



Así comentó Marcelo Contreras, director ejecutivo de Trading Sports y representante de Xu Genbao Sports para Latinoamérica, quien sostuvo que los trascendidos de hace algunas semanas no eran verídicos.



“La información claramente no es real. La verdad, en resumen, es falsa. Para qué fue planteada de esa forma no lo sé”, sostuvo.



Contreras complementó con que “hemos firmado un exclusividad para España y China de todas las operaciones de Xu Genbao en la región y esto (la compra de acciones de Blanco y Negro) no está dentro de nuestras ideas y menos de los proyectos que pretendemos en conjunto”.