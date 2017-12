Representante de Tabaré Viudez y opción en la U: No hay nada formal, pero seduce el mercado chileno

En Universidad de Chile continúan trabajando para poder cerrar a sus primeros refuerzos, siendo en ese sentido una opción la de Tabaré Viudez, actual delantero de Nacional de Montevideo.



En conversación con ADN Deportes, el representante del jugador, Luis Crisci, expresó que es una posibilidad que seduce, a pesar de que no haya nada formal.



"El mercado chileno es muy apetecible para jugar y es un país muy lindo para vivir. Es muy interesante y sería tonto de mi parte decir que el mercado chileno no seduce. Ahora, decir que se concrete algo, no ha habido ninguna oferta formal por él", sostuvo.



Por otro lado, Crisci declaró que Viudez también maneja una oferta desde el fútbol chino, por lo que no resultará fácil para los azules la posibilidad de contar con sus servicios.