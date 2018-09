Representante de Pinilla aseguró que rechazaron otra oferta desde México: "Esto no es una subasta"

El representante de Mauricio Pinilla, José Ailton Da Silva, explicó a La Tercera las razones del frustrado traspaso del delantero a Atlas de México.



Durante el diálogo, el manager dio a entender que hubo una situación fuera de lo común la que entrampó la negociación.



"Atlas conocía perfectamente la situación del futbolista. Me reuní con gente del club y les expliqué el tema. Me hice asesorar con gente del Sifup, en una cita que sostuve con Gamadiel García, y él mismo me dijo que Mauricio era un jugador libre y que no había problema en fichar en otro equipo. No hubo engaño… Un tema legal le cerró la puerta a Pinilla", comentó.



Con respecto a qué pudo haber pasado, Da Silva indicó que "no sabría decir que si Atlas habló con la U o Colón, pero algo extraño sucedió porque tenían muchas ganas de sumarlo. Era solo pedir el pase a la federación de Chile".



Por otro lado, el representante también reveló que Pinigol sumó otra oferta desde México, pero que fue descartada.



"Un equipo de ese país nos escribió para decirnos que lo quería, que estaba dispuesto a ir a la pelea por él. Tomamos la decisión de rechazarla porque esto no es una subasta y el jugador no está para eso", sentenció.