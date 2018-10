Representante de Pablo Parra: La U hizo una oferta muy baja, pero creo que llegaremos a buen puerto

El representante de Pablo Parra, Julio Cabrera, conversó con ADN Deportes con respecto al interés de los clubes grandes del país para contar con los servicios del volante de Cobreloa.



Acerca del Colo Colo, aseguró que "hubo una conversación con el técnico (Héctor Tapia). Lo había estado siguiendo, pero cuando vio lo del interés de la U, pensó que lo había comprado, y desistió; pero cuando supo que no era así, pidió que hicieran los trabajos en el área de videos y ahora esperar si el entrenador lo va a querer o si el club está interesado en el jugador".



Sobre la U, manifestó Cabrera que "hizo una oferta, pero la verdad no es del agrado de todas las partes. Pero estamos ahí, no hay nada descartado, creo que vamos a llegar a un buen término con ellos, porque son los que han hecho ofertas formales, aunque no satisfacen lo que nosotros tenemos pensado".



En cuanto a Universidad Católica, el representante dijo que "hicieron una oferta formal en primera instancia y sabemos que es del gusto del club y su técnico (Beñat San José), pero no hay nada más de parte de ellos".



Por último, Cabrera sostuvo que hay opciones de que continúe en Cobreloa, aunque las condiciones se modifican en el caso de que los loínos suban de categoría.