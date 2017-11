Representante de Octavio Rivero: "Él sabía que ésta era una oportunidad y que no iba a tener otras"

"En el fútbol todo tiene vaivenes, si estamos hablando que hasta hace 20 días no estaba convocado y hoy, hablar de pieza inamovible, me parece que no es muy lógico".

Las palabras son de Flavio Perchman, representante del uruguayo Octavio Rivero, quien fue una de las figuras de Colo Colo en la goleada sobre Unión Española y que les permitió compartir la cima con Universidad de Chile y los mismos hispanos.

"El fútbol da oportunidades y hay que aprovecharlas, y por ahora es lo que hizo él, aprovechó y demostró lo que es, eso nunca estuvo en discusión. El fútbol tiene sus momentos, unos más lindos, otros no tanto, ahora se está dando un buen momento y hay que aprovecharlo", dijo a Los Tenores.

Perchman agregó que "hay que dejar que las cosas fluyan, (Rivero) vuelva a reencontrarse con su juego, compañeros e hinchada. Eso es lo mejor".

"El fútbol tiene idas y vueltas, te caes muy rápido, subes muy rápido, y te vuelves a caer. Siempre estuvimos tranquilos, pero lo que él sí sabía que ésta era una oportunidad y que no iba a tener muchas más, entonces tenía que aprovecharlas y creo que es lo que está haciendo", manifestó el representante.

Sus dichos ocurren después de que Rivero pasara de estar "cortado" por Pablo Guede, y que lo llevó a presionar a Blanco y Negro para que lo vendiera a Belgrano, a ser considerado ante la lesión de Esteban Padedes.