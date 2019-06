REPORTAJE: Las presiones que viven los jugadores jóvenes del fútbol chileno

El primer contrato de un jugador es clave en su carrera. Y también puede serlo su primer contrato de representación.

Los clubes prefieren que los jóvenes tengan representante lo más tarde posible pero la realidad es otra y decenas de agentes buscan a los mayores talentos del fútbol chileno, ofreciéndoles presuntas garantías para obtener mejores condiciones ante su empleador

Las redes de la empresa Twenty Two, de Fernando Felicevich predominan hoy en el fútbol local, pero ello no está exento de polémica ni ajeno a los clubes, algunos de los cuales explícitamente han decidido priorizar el trabajo con Felicevich respecto de otras empresas de representación.

Es el caso de Huachipato que vetó a la empresa AIM, luego que ésta le levantara tres jugadores jóvenes para llevarlos al fútbol mexicano a cambio de una compensación posterior por los derechos de formación. Esta controversia, sin embargo ha derivado en casos complejos como el que relata el ex futbolista de Fernández Vial, Ñublense y Huachipato, Edgardo Abdala quién asegura que haber cambiado de representante a su hijo Joaquín, terminó siendo una muy mala decisión.

"Joaquín estaba jugando perfectamente, marcaba diferencias, el año posterior ya con 17 años terminó jugando en la sub 19, donde hubo un acercamiento con la selección sub 20 del técnico Robles y de vuelta de eso ya cuando él empieza a jugar por la sub 19, se me acercan un día y me llaman en este caso parte de la dirigencia, que fue el señor Cristian Paulucci (Gerente técnico de Huachipato en aquel entonces) y me citó a una reunión y me explica que, en cortas palabras que no era un tema de él sino un tema del club, que si no firmaba con cierto empresario, él no iba a jugar más en Huachipato y solamente iba a estar entrenando", manifiesta Abdala quien al ser consultado por el nombre del empresario, no duda en decir: "Fernando Felicevich".

Edgardo aceptó la instrucción y firmó la representación de su hijo a cargo de Twenty Two.

Pasado el tiempo, Abdala comenzó a ver realidades que no le gustaron, su hijo no jugaba, no era citado y era castigado deportivamente, por esto, buscó sacar a su hijo del cuadro acerero, pero le fue imposible: "yo fui y les dije ´okey si no lo necesitan, pásenmelo y yo me lo llevo y que vaya a jugar a otro lado, los derechos formativos son de ustedes, no hay problema en eso´, y existió una negativa de parte de ellos, de que ya no me contestan el teléfono, de que no tienen tiempo para atenderme, de que Joaquín va a estar ahí y no le van a dar el pase".

El rendimiento escolar de Joaquín bajó a tal punto de repetir tres cursos teniendo que buscar apoyo sicológico y psiquiátrico. Abdala asegura que hay otros casos similares en el club: "sé que hay varios jugadores que les advirtieron que si no se cambiaban con cierto empresario, que en este caso es Fernando Felicevich, no iban a jugar más en Huachipato. Brandon Muñoz, que él estaba en México con AIM y que le dijeron que volviera y le ofrecieron mil cosas un contrato con el plantel, llegó acá hoy día y no sé si está jugando pero por mi hijo sé que lo está pasando muy mal".

Desde la tienda acerera su presidente Victoriano Cerda, desmiente la versión de Abdala padre "Me cuesta mucho creer que Cristián haya hecho algo así, es una persona tremendamente correcta".

Paulucci actualmente se desempeña como ayudante técnico de Gustavo Quinteros y desde Universidad Católica, el gerente deportivo José María Buljubasich asegura que "su llegada no tiene nada que ver con Fernando Felicevich. Lo conozco hace treinta años y tiene las calificaciones para el puesto, además de haber estado en el club el 2011 y el 2014".

Además, Buljubasich desmiente los presuntos nexos con representantes que podrían encontrarse en el plante de la UC: "Nosotros tenemos mucha tranquilidad basada en datos y estadísticas, nosotros en nuestro plantel tenemos 28 jugadores con 14 representantes distintos y si incluimos al representante del cuerpo técnico serían 15".