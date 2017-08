Renato Sánchez partió a préstamo al Swansea City

Bayern Munich y Swansea City lograron un acuerdo por Renato Sanches, y el portugués partirá a préstamo por una temporada a la Premier League.



El excompañero de Arturo Vidal, quien se encuentra con la selección lusa, se integrará tras la fecha de eliminatorias europeas y tendrá su primera experiencia en el Reino Unido.



Paul Clement, entrenador del cuadro galés, mostró su felicidad tras confirmar su arribo: "Estoy encantado de asegurar sus servicios. Es un jugador que conozco bien, ya que he trabajado con él durante seis meses en el Bayern Munich antes de mi llegada Swansea".





Welcome to @SwansOfficial, Renato Sanches... 🤝🙌



The @FCBayern midfielder joins us on a season-long loan: https://t.co/kXiTpqIdgw pic.twitter.com/fLCjIfSxYL