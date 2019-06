Reinaldo Rueda y el conflicto en la Roja: 'Desde el primer día sabía'

Reinaldo Rueda habló de todo en la previa del amistoso entre la Roja y Haití, aclarando varias situaciones que habían quedado en el tintero durante su etapa como seleccionador del equipo.

A lo primero que se refirió el DT, fue a la ausencia de Claudio Bravo de Copa América, instancia donde aprovechó para dejarle las puertas abiertas para una futura convocatoria.

"Estamos esperando que Claudio pueda jugar y tenga la posibilidad de estar. Ojalá las conversaciones se den antes para bien de todos", comenzó diciendo el estratego.

Consultado sobre su liderazgo al mando del equipo, lanzó "No me gusta el show ni ser jefe. El liderazgo se gana. Toda Latinoamérica es así. Son muchachos que generan noticia. Brasil con Neymar, Colombia con James (...) siempre la Selección produce todo. Son personajes públicos".

Sobre el conflicto entre el meta del Manchester City con algunos referente del plantel, como Gary Medel y Arturo Vidal, indicó: "Desde el primer día sabía, desde antes de llegar acá. Lo he hablado con las dos partes. Para mí no hay problema. Ninguna persona de la Selección lo generó"

En esa línea, añadió que "es absurdo no pensar en las redes sociales. Le he dicho a los jugadores que las redes sociales son como un revolver. La persona que generó la situación, el problema, no es parte del vestuario. Yo creo que el capitán fue muy claro (...) Yo no veo ningún problema. Es un tema de amargura, de frustración. No sé por qué toda esa dimensión dos años después si ninguno de los integrantes de la Selección lo generó".

¿Alexis Sánchez está en condiciones de viajar a Brasil "Esa es la expectativa que tenemos. Todos conocemos el ímpetu que maneja Alexis, la gran cultura de entrenamiento y antes de empujarlo hay que frenarlo. Le gusta mucho el trabajo. No va a ser fácil, fue un semestre difícil, peor la Selección es el espacio donde se siente querido y valorado. No alcanzaron a ser nueve partidos los que jugó en el semestre, no es fácil. Que él sea consciente de cómo está", sostuvo el técnico nacional.

¿Chile va por el tricampeonato? "Indudablemente que un evento así es una gran motivación e ilusión. Es un gran desafío. Esa ilusión de defender el título. Los grandes quieren que se contagien de eso", manifestó Rueda.

Finalmente, el DT habló del sistema de juego que podremos ver en el combinado criollo. "Va a prevalecer el que hemos usado. El jugador chileno tiene una gran cultura táctica", cerró.