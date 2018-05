Reinaldo Rueda y ausencia de Claudio Bravo: "Llegué en enero y estoy heredando algo que no compré"

Ad portas del amistoso ante Rumania en Austria, el técnico de la selección chilena, Reinaldo Rueda, debió responder nuevamente por la ausencia de Claudio Bravo, asegurando que "no tengo nada en su contra, sólo admiración y respeto por su trayectoria".

"Toda esta situación que se ha venido desde marzo han querido como enfrentarnos, cuando no lo he tenido ningún minuto en mi cancha. Todo es cuestión de tiempo, él sabrá venir e irse en el momento en que la selección lo necesite", dijo.

En conferencia de prensa, Rueda no descartó convocar a Bravo, aunque sostuvo que "todo a su tiempo, vamos a pensarlo bien, lo que sea mejor para Claudio y la selección".

"No puedo poner condiciones, esperar y que pase el tiempo, y en el momento en que la selección lo requiera si es llamado y si está dispuesto a venir (...) Las heridas, cicactrices y penas se van sanando con el tiempo (...) El fútbol es muy cambiante, da vueltas (...) Llegué en enero y estoy heredando algo que no compré", aseveró.

Consultado sobre las próximas elecciones en la ANFP, el DT de la Roja descartó haber condicionado su permanencia al futuro de Arturo Salah, señalando que "esa palabra no existe, dije que había que considerar, si llega un nuevo director que no me quiere, me tengo que ir, estoy muy claro. Lo ideal es que haya continuidad siempre".

¿El partido ante Rumania? "Enfrentaremos a una selección que está en el mismo camino nuestro, conformando la selección, proyectando a jóvenes valores. Es un fútbol súper competitito, atractivo, muy vistoso, de muy buena técnica y velocidad, súper agresivo. Es un rival muy difícil, pero hemos trabajado para intentar controlar el juego, poner condiciones y contrarrestar la propuesta de ellos", adelantó Rueda.