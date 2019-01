Reinaldo Rueda: 'Todos los jugadores que estén actuando y en un buen nivel son convocables'

Reinaldo Rueda se encuentra en Brasil a la espera del sorteo que tendrá la selección chilena para definir sus rivales en la próxima participación de la Copa América.

El entrenador colombiano conversó con ADN Deportes y aseguró que la "Roja" tiene que demostrar el hecho de haber sido campeón de este certamen. "Creo que estamos con esa ilusión de saber que viviremos un gran torneo. Por sus características e historia significa mucho para el futbol sudamericano. Y para Chile ser el campeón actual es un gran desafío para demostrar que hacer un gran trabajo y hacer un gran torneo".

Sobre potenciales rivales, considerando que Chile no está como cabeza de serie, confesó que cualquier contrincante será complicado. "Son todas selecciones con diferentes estilos. Todos rivales de jerarquía. Sería muy motivante enfrentar a cualquiera de ellos por lo que significan estos juegos".





Claudio Bravo ha confesado que espera ser considerado para el desafío continental. Sin embargo, el entrenador de la "Roja" aseguró que mientras no juegue, no tendrá posibilidades. "No hay predisposición negativa en convocarlo. Él no es convocable en este momento. Por su actualidad. Nosotros tenemos la información que da el club. Sabemos que es un proceso. Él está en otro momento. Todos los jugadores que estén actuando y que estén en un buen nivel son convocables. Hay que esperar la fecha de marzo y esperar hasta mayo a ver cómo llegan. Por respeto a los jugadores y clubes no me gusta singularizar".

Ante los dichos de Marcelo Díaz, donde asegura que a el lo sacaron de la selección, Rueda no quiso referirse. "Él responde por sus palabras. No tengo nada que decir al respecto".

Otro jugador que no ha estado presente en las nóminas es Eduardo Vargas. El entrenador confiesa que no ha dialogado con el delantero, pero que tampoco está teniendo la continuidad que le gustaría. "No he conversado con Vargas, con ninguno lo he hecho. Solo lo hago cuando estamos cerca de entregar una nómina. Por ahora no está jugando con continuidad. Hay que esperar que pasen estos cuatro meses".

El día jueves a las 19:30 horas comenzará el sorteo donde Chile conocerá a los rivales de la próxima edición de la Copa América que se jugará en Brasil.