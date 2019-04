Reinaldo Rueda: 'Si después de Copa América no podemos seguir, hay que dar un paso al costado'

Reinaldo Rueda analizó las jornadas de microciclos con la selección chilena pensando en los desafíos de la Copa América y también los trabajos de Toulon.

El entrenador colombiano analizó los trabajos de microciclos considerando los múltiples desafíos que vienen en el plano internacional. "Ojalá este proyecto tenga un buen suceso, que sirva para Toulon y también para la participación de los preolímpicos. Naturalmente como cuerpo técnico de la selección absoluta, quisimos asumir esta responsabilidad y hacer le mejor trabajo para llegar. No sé si se podrá sentir como un "espaldarazo", es adelantar trabajo".

En base a las reuniones que ha mantenido con los clubes nacionales, Rueda confesó que esperan terminar el torneo nacional una semana antes. "Creo que han sido gratificante las reuniones con la totalidad de cuerpos técnicos de primera división. Participando con algunos presidentes. Todo vaya a pasar con que haya consenso de clubes que nos puedan brindar días, y que termine el 26 de mayo como lo hacen varias selecciones".

Sobre el aporte de Jean Beausejour en los trabajos, el colombiano elogió su compromiso con la Roja. "Es un caso excepcional, recibimos la notica que estaba apto para jugar, que había hecho trabajo, y es muy importante que esté por lo que transmite. Además de que pueda compartir con los jóvenes".

Otro que se ganó los elogios fue José Pedro Fuenzalida. "Hay casos de jugadores que uno sabe que van a dar. Creo que lo de José Pedro es muy positivo. No solo viene por el micro ciclo, es una gran trayectoria deportiva. Creo que cada uno tendrá méritos suficientes".

Rueda aseguró que espera poder tener a los jugadores en su lista que vengan en un gran momento. "Pensé que iba a hacer una lista de 30, Conmebol la amplió a 40, estas seis semanas será importante que los jugadores tengan buen comportamiento en sus clubes. 30 días antes hay que dar la lista de los jugadores".

Ante una eventual evaluación tras los resultados de Copa América, Rueda aseguró que deberán acatar en caso que exista alguna decisión por parte de la ANFP. "No sé el tema de evaluación. En cada partido estamos siendo evaluados. El tema de nuestra continuidad es una decisión unilateral. Ojalá cumplir un buen suceso en Copa América. La decisión nuestra es cumplir con lo que nos hemos comprometido y si después de Copa América no podemos seguir, hay que dar un paso al costado".

Por el problema de que haya jugadores que no pueden ir a la selección por compromisos con sus clubes, Rueda lamentó la situación. "Hay un problema de calendarización, no sé si revisó bien, si no se pueden compaginar los clubes, sobre si hay o no respeto por la selección. Es una pena que los jugadores de liga chilena no puedan estar en el equipo como pasó cuando se jugó la Supercopa".

Sobre el nivel que muestren en la Copa América, Rueda aseguró que no es un antecedente fijo para la previa de las clasificatorias. "No hay algo que te pueda asegurar que si tienes Copa América, te puedes clasificar al mundial. Son estados diferentes, ánimos diferentes. La actualidad que viven algunos de nuestros referentes".

Por la vuelta a los entrenamientos de Claudio Bravo, el entrenador se mostró muy contento y aseguró que el dialogo no es tan fluido, porque no le gusta molestar a los jugadores. "Es gratificante para todos que Bravo se haya integrado a entrenamientos. Ojala que siga en ese camino y que siga actuando, porque es importante para él". "No es muy continua la comunicación con Bravo. Trato de incomodarlos muy poco. Salvo una actuación especial, o una lesión, o el proceso de rehabilitación. Trato de no fastidiar mucho".

Chile sigue trabajando de cara a la Copa América y por ahora planifica su último duelo amistoso en tierras chilenas ante Haití en el Estadio Sausalito.