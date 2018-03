Reinaldo Rueda recibió a Ángel Guillermo Hoyos en Juan Pinto Durán

El entrenador de Universidad de Chile, Ángel Guillermo Hoyos, confirmó que se reunió durante este miércoles en Juan Pinto Durán con Reinaldo Rueda, entrenador de la selección chilena.



Al respecto, el estratega comentó a FOX Sports que "no lo conocía personalmente. Me agradó su humildad, sencillez y los objetivos que tiene, todo para que los clubes colaboren en el mismo sentido".



Hoyos reveló que una de las premisas de Rueda es que "una de sus prioridades es tratar de no dañar a los clubes y que se dé lo mejor para los equipos y la selección. Me gustó mucho".



Vale decir que en la reunión también estuvieron presentes otras figuras, como Ronald Fuentes, gerente deportivo de los azules, además de Martín Palermo, estratega de Unión Española, y Fernando Díaz.