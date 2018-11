Reinaldo Rueda: "No hicimos un buen juego"

Reinaldo Rueda, entrenador de la selección chilena habló en conferencia tras la dura derrota de Chile frente a Costa Rica por 3-2. El técnico aseguró que no hicieron un buen partido y que por momentos se vieron bastante mal.

"No hicimos un buen primer tiempo. Nos faltó esa chispa para jugar a lo que queríamos jugar. Nos faltó agresividad. Hubo momentos donde ellos se vieron muy bien y a nosotros nos hizo ver muy mal. Perdimos como local. No dimos una buena respuesta" dijo el entrenador colombiano.

Además, Rueda no quiso responsabilizar a los más jóvenes por el resultado, excusando que hoy solo tuvieron una mala tarde. "Creo que estos jugadores que han acumulado partidos, quizás hoy tuvieron un día impreciso. No podemos perder la cabeza".

Sobre su primera derrota en la selección en suelo nacional, el entrenador de la selección señaló que deben reflexionar sobre la actuación frente a Costa Rica. "Todos estos partidos nos dejan una gran lección y nos hace reflexionar. Debemos asimilar la derrota y el mal comportamiento. Regalamos el primer tiempo ante un rival maduro. Algunos jugadores no son titulares en sus equipos y eso se refleja en la selección, a pesar del esfuerzo por tratar de hacerlo bien".

Tras las consultas por los constantes errores defensivos de la selección, Rueda aseguró que no se puede culpar a la zaga central, sino que a la modalidad de juego del equipo. "No es la línea defensiva, es la fase defensiva la que falla en el equipo. El análisis debe ser global. Nos está faltando más confianza. Hoy reaccionamos, pero el rival fue muy preciso y eficaz".

También el cafetalero tuvo palabras para el complejo momento que vive Alexis Sanchez, a lo que aseguró que debe tener la tranquilidad necesaria para salir de esta mala racha. “Es un conflicto grande cuando se transfiere el momento del club a la selección. Se lo he dicho, él no tiene que demostrarle nada a nadie. No tiene que resolver tema colectivo con individualidad”