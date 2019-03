Reinaldo Rueda: 'Mi calificación la hace la directiva'

Reinaldo Rueda enfrentó a los medios de comunicación previo al duelo frente a Estados Unidos de este martes 26 de marzo a las 21:00 horas, en el cual haría cuatro modificaciones en comparación al duelo frente a México.

El técnico de la selección entregó su análisis del momento de la selección chilena, tras las críticas recibidas por el resultado ante el equipo azteca: "Uno está expuesto a esto y es el peso de esta actividad, entender que hay todo tipo de críticas que todas nos construyan y todas nos saquen adelante, yo n soy el dueño de la selección, soy un accidente, no sé si don Arturo (Salah) se equivocó a llevarme a Chile".

"No sabría cómo interpretar los momentos, después de cada partido que pierdo me tengo que ir, entonces, ¿Qué puedo responder yo? No sabría qué decir, hemos hecho partidos regulares, como frente a Perú, contra México en Querétaro merecimos ganar, merecimos ganar ante noche y perdimos horrible, es el juego", manifestó el técnico colombiano sumando opiniones con respecto a lo sucedido en el duelo frente a los aztecas.

Al ser consultado sobre su continuidad, el técnico manifestó que: "Mi calificación la hace la directiva", además agregó: "Si una cultura como la Chilena, como los jugadores que tiene, no va al mundial, entonces no era para mí".

"Si Bielsa se fue, si Sampaoli si fue, si los que ganaron se fueron, yo que no he ganado nada, que puede esperar", expresó Rueda sobre las comparaciones que se ha hecho, considerando que ya lleva un año al mando de la selección.

Consultado por el rival, anticipó el duelo frente a Estados Unidos y asumió una presión que existe por ganar: "Tenemos un rival muy bueno, muy equilibrado muy inteligente, salir a jugar con la convicción con el orden que siempre ha caracterizado a Chile. Tenemos una presión porque venimos de perder, Chile tiene que jugar y producto de ese juego ganar, tenemos una presión interna todos".