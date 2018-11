Reinaldo Rueda: "Lo de Eduardo Vargas está cerrado y no merece ningún comentario"

Dichos llamativos tuvo el técnico de la selección chilena, Reinaldo Rueda, durante la conferencia de prensa previa a los amistosos frente a Costa Rica y Honduras, siendo uno de los pasajes destacados el cierre a la posibilidad de convocar a Eduardo Vargas.



Sobre la ausencia de Turboman, el colombiano sostuvo que "su caso está cerrado. Le estamos dando la oportunidad a jugadores como Nicolás Castillo, Diego Rubio, Esteban Paredes que está en un gran nivel y lo de Edu está cerrado y no merece ningún comentario".



Rueda también explicó la opción del atacante de Colo Colo, señalando que "no quiero quedarme con ese karma de no convocar al goleador del fútbol chileno. No sé hasta cuándo va a jugar, no quiero faltarle el respeto y si lo llamo de nuevo, nos abrazamos. Tenía que darle la oportunidad".



"Le he dicho que lo que ha realizado en Colo Colo, es muy meritorio y lo que ha hecho con un equipo que pasa con muchas dificultades tenga un goleador", expresó además el colombiano.



El entrenador de la Roja fue irónico al manifestar que "he cometido el peor sacrilegio al llamar a Paredes, Herrera y Beausejour. Para muchos periodistas me cagué, soy incoherente y cambié el verso".



Por otro lado, el DT volvió a reiterar con respecto a las elecciones de la ANFP que "mientras no exista una decisión acá, mi propósito es seguir y qué garantía nos ofrecen a nosotros como cuerpo técnico para trabajar con la tranquilidad como lo ha realizado este directorio. Si el nuevo directorio quiere traer a otro director, bienvenido. Nosotros como entrenador lo único seguro que tenemos es la maleta en la puerta, ya sea porque nos saca un resultado o un directorio".