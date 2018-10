Reinaldo Rueda: "Hoy hubo hombres que por no venir con ritmo lo sintieron"

El técnico de la selección de Chile, Reinaldo Rueda, comentó acerca de la derrota frente a Perú, manifestando que se vieron superados ante un cuadro del Rímac que aprovechó los errores de manera eficiente.



Para el estratega, el armar un equipo "no es fácil y en tan poco tiempo. Hoy tenemos 10, 11 jugadores que son el soporte, se han ido involucrando otros. Hoy hubo hombres que por no venir con ritmo lo sintieron como Nicolás (Castillo), Junior (Fernandes) o Ángelo (Sagal) que venía de una lesión".



Rueda comentó que tras el octavo partido, se había venido haciendo "juegos con un buen desarrollo, sin hacer el ideal y creo que tuvimos un pico bajo. Quizás cuando mejor estábamos jugando, vino el gol de Perú, quizás cuando estábamos recobrando la memoria".



Por otro lado, el DT de la Roja manifestó que los valores jóvenes deben "contagiarse con el carácter y mística, y eso solo se puede lograr si se apuesta o se colocan. Eso no se transfiere por otra situación, sino que viviendo este tipo de adversidades".



Bajo esa premisa, Rueda adelantó que uno "no sabe lo que pasará en el futuro y en mayo tendremos que definir los que estén en la Copa América de Brasil (…). Esperamos diseñar una nómina con mucho recorrido para hacer un buen torneo".