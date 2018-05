Reinaldo Rueda explica los motivos para no convocar a Valdivia y Paredes

Reinaldo Rueda entregó detalles sobre la polémica automarginación de Claudio Bravo y aseguró que no piensa juntarse con el golero del Manchester City en Europa. Además, se refirió al porqué no convoca a jugadores que disputan sus últimas temporadas.



El cafetero confesó que prefiere jugar con un 10 clásico que con un 9 falso, pero le cerró las puertas a Jorge Valdivia para su proceso en la selección chilena.



Al ser consultado por si lo convocará para algún amistoso, microciclo o un duelo importante, su respuesta fue siempre la misma: "No".

El DT de Chile reconoce que no existe un jugador con sus características, pero está dispuesto a sacrificarlo para darle continuidad a las futuras generaciones que tienen una posibilidad concreta de disputar un Mundial.



Valdivia y Paredes durante un entrenamiento de Chile en 2017 Valdivia y Paredes durante un entrenamiento de Chile en 2017



"Jugadores como Valdivia o Paredes, por su trayectoria y por su recorrido, para el mediano plazo no pueden quitarle el espacio a los jóvenes que van a tener la responsabilidad para la clasificación al Mundial de Qatar 2022", dijo en conversación con El Mercurio.



"Eso de seguir llamando jugadores por gratitud, por nobleza y por lo que han hecho es un tema muy latino, muy de Colombia, también de Ecuador y de otros países, pero querer que ellos sigan nos ha hecho daño", agregó.



Rueda tiene claro que todos quieren seguir y nadie desea abandonar la Roja, pero argumenta que "si nadie se quiere ir de la selección, le quitamos tres, cuatro o cinco partidos de maduración a un joven de proyección para cuatro o para ocho años. Esa es la tarea antipopular y el trabajo sucio que debo hacer yo".