Reinaldo Rueda elogió a Esteban Paredes y motivó a Nicolás Castillo

El entrenador de la selección chilena Reinaldo Rueda conversó con ADN Deportes y recordó la última convocatoria donde citó a Esteban Paredes.

El colombiano elogió al delantero de Colo Colo y señaló que sirvió para reconocer su aporte dentro de la cancha. "Ahí me gane el título de incoherente y que cambie el verso. Desde que estoy en Chile es el máximo goleador del fútbol chileno. No me voy a ir con ese karma de no hacerle un reconocimiento a ese jugador. Lo de Esteban es super meritorio".

Además el seleccionador señaló que esa oportunidad sirvió para que Nicolás Castillo pudiese compartir con el delantero. Además de encenderle las alarmas sobre el nivel que debe tener para ser convocado. "Es un llamado de alerta para Nico Castillo y los otros. Quería que Nico compartiera con Esteban tuvieran la posibilidad de compartir con un hombre ya consolidado. Llegó con la motivación de un sub 17".

Chile se prepara de cara a la Copa América que se disputará en Brasil durante el mes de junio. Además tendrá dos amistosos en Norteamérica durante marzo.