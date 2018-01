Reinaldo Rueda confía en los jugadores: "No estamos ante niños, estamos ante hombres grandes"

En su primera conferencia de prensa como entrenador de la selección chilena, Reinaldo Rueda se refirió a cómo enfrentará los actos de indisciplina que puedan ocurrir durante su periodo en la banca de la Roja.

En seleccionador expresó su confianza con los jugadores y que tendrán la “convicción” y "conciencia" de "valorar" y "respetar" al equipo nacional. "Los jugadores son maduros, de trayectoria, si ha habido sus casos (de indisciplina) en su momento se han tratado", agregó.

Rueda también tuvo palabras para los posibles roces generados en al interior de los jugadores tras la eliminación, cuando la esposa de Claudio Bravo aseguró que algunos futbolistas llegaban borrachos a entrenar, en clara alusión a Arturo Vidal.

"Estamos ante jugadores maduros, de mucha trayectoria, que aparte de su formación profesional se deben a grandes instituciones en el mundo y entre ellos se tienen que respetar. Si se respetan entre ellos viene el respeto a la selección", dijo.

"Acá no estamos ante niños, estamos ante hombres grandes. No pueden ser tan mala gente como se quiere hacer ver porque no fueron al Mundial", agregó.