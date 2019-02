Refuerzo que no jugó en Colo Colo es la nueva adquisición de Huachipato

No hay mal que por bien no venga dice el dicho. El delantero venezolano Danny Pérez, quien no jugó un solo minuto por el plantel adulto de Colo Colo, se trasformó en la nueva adquisición de la sub 19 de Huachipato, donde será probado para tener minutos en el plantel estelar de los acereros.

Según reveló AS Chile, el ariete será parte del cuadro 'acerero' y participará en el campeonato de Fútbol Joven, tal como ocurrió en el Monumental. Aunque también podrá ser considerado por Nicolás Larcamón para el primer equipo.

De esta forma, Pérez será otra de las apuestas extranjeras del elenco de la Región del Biobío. De hecho, actualmente hay otros jóvenes venezolanos en el club: Anthony Blondell y Brayan Palmezano.