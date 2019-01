Reanudan labores de búsqueda de Emiliano Sala en el Canal de la Mancha

Equipos de rescate de Guernsey reanudaron las labores de búsqueda del avión donde viajaba el flamante refuerzo del Cardiff City, Emiliano Sala, quien viajaba desde Nantes para incorporarse a su nuevo club.

Según informó la policía, dos aviones despegaron rumbo a un área específica donde esperan encontrar rastros de la aeronave desaparecida en pleno vuelo sobre el canal de La Mancha.





De momento, los rescatistas manejan cuatro escenarios posibles tras el accidente aéreo:

1. Aterrizaron en otro lado, pero aún no hacen contacto.

2. Aterrizaron en el agua y fueron rescatados por un barco, pero aún no hacen contacto.

3. Aterrizaron en el agua y pudieron alcanzar la balsa salvavidas que estaba a bordo del avión.

4. El avión se destrozó al hacer contacto con el agua, dejando a los tripulantes en mar abierto.

La policía de Guernsey ha priorizado en centrar la búsqueda del futbolista argentino basados en la tercera hipótesis, realizando estudios de las corrientes en la zona que podrían haber arrastrado la balsa de emergencia.

1/2



23rd January

7.30am update.

We have resumed searching. Two planes are taking off & will search a targeted area we believe has the highest likelihood of finding anything, based on review of the tides and weather since it went missing. — Guernsey Police (@GuernseyPolice) 23 de enero de 2019

2/2



Coastal areas around Alderney and off-lying rocks and islands will also be searched from the air.



Updates will be provided once information is available — Guernsey Police (@GuernseyPolice) 23 de enero de 2019

1/2



9.30am



We are searching based on four possibilities:



1. They have landed elsewhere but not made contact.

2. They landed on water, have been picked up by a passing ship but not made contact

3. They landed on water and made it into the life raft we know was on board — Guernsey Police (@GuernseyPolice) 23 de enero de 2019