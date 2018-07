Real Madrid anuncia que no pretende fichar a Neymar

El Real Madrid sorprendió este viernes al emitir un comunicado anunciando que no pretende realizar una oferta al PSG por Neymar.



Ante los diversos rumores que vinculan al brasileño con los merengues, el club fijó postura y expresó que "Ney" no se encuentra en la carpeta del técnico Julen Lopetegui.



"El Real Madrid C. F. quiere aclarar que no tiene previsto realizar ninguna oferta por el jugador", dice el comunicado del club.



"La relación entre los dos clubes es extraordinaria, de forma que, si en algún momento el Real Madrid se planteara contratar a un jugador del PSG, lo primero que haría sería dirigirse a su club", agrega el escrito.