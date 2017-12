Raúl Olivares reveló que aconsejó a volante brasileño para que fichara en la U

El golero chileno Raúl Olivares habló con "Los Tenores de ADN" sobre el presente de su carrera, donde acaba de terminar contrato con el Jorge Wilstermann de Bolivia.

Sobre aquello, el meta sostuvo: "Terminé mi relación contractual en Bolivia y salí por la puerta ancha porque hicimos grandes cosas, como hacer historia en Copa Libertadores y hacer ingresar una gran cantidad de dinero para la institución".

Consultado sobre dónde desea jugar de ahora en adelante, indicó que "estoy con muchas ganas de buscar nuevos horizontes y opciones donde quiera que sea. Si es en Chile, feliz y si es en otros países, también, ya que sería una oportunidad muy linda para mi carrera"

"Sería importante volver a jugar en mi país, ya la selección no es un tema menor y me encantaría que me llamen y tener una opción ahí para tener mejor vitrina y ser más valorado de lo que he sido hasta ahora. Nunca pierdo la esperanza de un llamado para vestir la camiseta de mi país", agregó el arquero.

Sobre qué impresión tiene de su excompañero de equipo Thomaz Santos, que es sondeado por la U para el próximo año, sotuvo: "Él (Santos) es un jugadorazo. Cuando yo llegúe a Wilstermann no era tomado en cuenta, ni siquiera citado y yo no podía creerlo. Poco a poco fue demostrando lo que valía y en la Libertadores la rompió, por lo que después fue comprado por Sao Paulo".

En esa misma línea, aprovechó de revelar una confesión que le hizo Santos. "Me escribió hace poco y me preguntó qué tal era Universidad de Chile, así que le entregué las mejores referencias. Seguramente ahora está negociando con ellos", aseveró Olivares.