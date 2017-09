Raúl Olivares: "Podría haber estado en la convocatoria de Chile"

El arquero de Jorge Wilstermann, Raúl Olivares, conversó con Los Tenores sobre el partido del próximo martes entre Chile y Bolivia, y entregó las claves para doblegar a los altiplánicos en el Hernando Siles.



"No basta tan solo con jugar bien, hay que correr y meter. A veces la pelota no viene con la velocidad que uno espera. Será un partido friccionado y los chilenos lo saben", dijo el "Araña".



El exmeta de Colo Colo advierte a la Roja y asegura que "será un partido difícil. Es una de las canchas más complicadas de las que se puede jugar en La Paz. Es un ambiente distinto por el tema de la altura. La pelota vuela y no da efecto. Es bien complicado".



Además, discrepó con que Calama sea una buena opción para aclimatarse al estadio boliviano. "Las alturas son totalmente distintas, la longitud es diferente. Yo juego en Cochabamba y cuando me toca ir a La Paz no se compara. Son alturas distintas, que te complican en el tema respiratorio y en el pase de la pelota", agregó.



Por último, se postuló para la Roja de Juan Antonio Pizzi: "Siempre he pensado que puedo estar, he hecho las cosas bien. Podría haber estado en la convocatoria, ¿por qué no? Pero obviamente sé que Pizzi tiene a sus arqueros y tiene un proceso con ellos. No es fácil. Nunca pierdo las esperanzas, siempre trato de seguir superándome y poder estar en la selección".



Cabe recordar que Olivares clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores con el equipo boliviano y jugará ante River Plate el próximo 14 de septiembre por el duelo de ida.