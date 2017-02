Ranieri golpea la mesa y toma medidas ante los malos resultados del Leicester

Con solo 21 puntos en la tabla general, el Leicester City, vigente campeón de la Premier League, marcha 16° a solo un punto de quedar en zona de decenso.

La situación acabó con la paciencia de su técnico, Claudio Ranieri, quien decidió tomar medidas drásticas con el plantel para revertir la situación.

El DT italiano vivió una compleja semana donde incluso se cuestionó su continuidad al mando de los foxes y aseguró a los medios que le dijo a su plantel que "si no me quieren, suban y díganle a los dueños del club que me echen".





Sin embargo, las cosas parecen sonreírle nuevamente al estratega, ya que el Leicester le dio un voto de confianza y ratificó su continuidad.

De todos modos, Ranieri pretende comenzar a tomar medidas. En declaraciones reproducidas por el Mirror, señaló que acabará con uno de los privilegios de su plantel: No comerán más hamburguesas de pollo tras los partidos.

De este modo, pretende enrielar a Riyad Mahrez, Jamie Vardy y compañía para que recuperen su nivel de cara a lo que queda de la Premier y la segunda fase de la Champions League, donde enfrentarán al Sevilla de Jorge Sampaoli.