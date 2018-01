Ramón Fernández revela que lo pasó mejor en Colo Colo que en la U

El volante Ramón Fernández conversó con La Tercera, en donde se refirió a sus pasos por los dos clubes más grandes del país como lo son Colo Colo y Universidad de Chile, manifestando que en ambos experimentó situaciones distintas, a pesar de valorar las dos estadías.



"Tengo un lindo recuerdo de los dos, creo que cualquiera no pasa por eso. No cualquiera sale campeón con los dos equipos. El recuerdo lo tomo de esa manera. Estar eligiendo no es lo mío. Yo traté de disfrutar los momentos que estaba, traté de dar lo mejor y bueno, a veces se podía y a veces no", dijo.



No obstante, profundizando en el tema, reconoció que se sintió más querido o valorado en uno de ellos.



"Por los momentos que pasé y por el grupo que teníamos, muy bueno, me inclino un poco más por Colo Colo. Porque tengo amigos, sigo en contacto, está más reciente y porque me gustó mucho estar ahí. El pueblo de Colo Colo es muy especial", sostuvo.



Fernández también dijo que su lugar en el mundo es Rancagua, considerando que otra vez defenderá los colores de O’Higgins, equipos con el que ha tenido notables campañas.