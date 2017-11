Ramón Fernández autocrítico: "Hay jugadores mejores que yo y ellos son los que deben jugar"

El mediocampista de Colo Colo, Ramón Fernández, habló este miércoles sobre el difícil momento que vive en el Cacique, donde hace mucho no es considerado por Pablo Guede en el equipo titular.

En conversación con ADN, el mediocampista se refirió a esta compleja situación que atraviesa."Yo jugué ante la U de Conce de titular y justo venía el clásico y me lesioné. Después ante de jugar ante San Luis estaba listo y me volví a resentir", comentó.

Consultado sobre por qué no ha sido considerado por Guede el gran parte del torneo de Transición, sostuvo que "uno tiene que acatar las ordenes del cuerpo técnico y seguir trabajando. Pero uno tiene que ver desde el mismo fútbol y ser autocrítico que hay unos mejores que yo y son esos los que tienen que jugar a mi entender".

"Golpea el no estar, pero no queda otra que seguir entrenando, a ver si se me dá la chance de jugar a fin de año algunos compromisos", añadió.

Sobre su relación con el estratego argentino, Fernández aseguró que esta es muy buena y positiva, pese a que no lo ha considerado. "Tengo excelente relación con Guede y en Colo Colo en general. Él ha tomado la decisión de poner más a los juveniles y uno tiene que acatar, porque los resultados han sido buenos y estamos peleando el campeonato", lanzó.

"He visto muy bien al equipo, contra Unión por ejemplo jugó un partidazo. Cuando tuvo que ganar y ponerse el overol lo hizo y la pelearemos hasta el final", agregó.

Sobre si su ausencia le ha hecho tomar la determinación de emigrar del club, el volante lo negó de plano, asegurando que su deseo es esperar para ver que es lo que ocurre.

"Yo tengo contrato por un año más con Colo Colo y quiero esperar. Seguramente si no están contando conmigo, tampoco lo harán el próximo año, pero yo estoy muy cómodo en el club y sólo quiero jugar, nada más que eso", aseveró.

Finalmente, Fernández entregó sus sensaciones sobre la irregularidad que ha tenido Colo Colo en el campeonato.

"El torneo es el que ha sido irregular o parejo, depende de como uno lo quiera ver. Los equipos hoy por hoy no te esperan y te salen a ganar donde sea, pero tenemos un equipo muy entero y ojalá que se pueda conseguir el objetivo de ser campeón", cerró.