Ramírez y los rumores que lo vinculan a Colo Colo y la UC: "Me siento preparado"

Miguel Ramírez recibió a ADN Deportes en Quillota y conversó de todo junto a Los Tenores. El DT de San Luis se refirió a los rumores que lo vinculan en un grande de Chile y adelantó lo que será el amistoso contra San Lorenzo de Almagro.



"Primera vez que un equipo de esa categoría (San Lorenzo) viene a Quillota y es una buena oportunidad para ver en qué pie estamos", dijo en relación al partido del 12 de noviembre en el Lucio Fariña.



Respecto al nivel del equipo: "Estoy conforme con lo que hemos hecho en los dos años que llevamos. No con lo de este torneo, porque deberíamos estar mucho más arriba en la tabla de posiciones. Hemos sido un equipo muy irregular. Un día juegas a un gran nivel y al otro día eres la sombra de lo que se hizo".



Para el "Cheíto", la metodología de sus equipos depende mucho de la concentración y de la actitud de los jugadores. Sin embargo, señaló que "es ahí donde hemos fallado y estas lagunas nos han costado muchos puntos".





Miguel Ramírez y Martín Palermo Miguel Ramírez y Martín Palermo



Además, reveló cómo el DT de la UC le abrió las puertas de San Carlos para iniciar su carrera como entrenador: "Mario (Salas) me permitió estar con él 6 meses, viendo su metodología de trabajo. Me presentó hasta videos y cómo enfocaba cada uno de los partidos".



"No es fácil que un técnico te abra tanto la información que manejan. A mí me ayudó mucho, porque yo venía con otras ideas de cómo era como jugador, de lo que viví con (Claudio) Borghi en la selección y con Jaime (Vera) en Iquique", agregó.



El estratega no escapa a los rumores que lo vinculan a dos clubes grandes de Chile. "Me siento preparado. Se ha hablado de Colo Colo y la UC. Tengo sentimientos encontrados; uno bueno porque se valora el trabajo que se está realizando, pero lo negativo es que genera incertidumbre en la gente que me contrató y en los jugadores que están viendo que el técnico puede que se vaya. Eso no es bueno, tampoco para los técnicos de los clubes, pero son las reglas del juego", afirmó.



Pese a tener opciones de emigrar a fin de temporada, aseguró que "nuestro objetivo es clasificar a un torneo internacional. Mi futuro está acá en San Luis, queremos dejar huella. Tenemos el respaldo de los dirigentes, jugadores e hinchada. Estamos alineados para lograr el objetivo".



Por último, sorprendió al revelar que tiene en mente viajar a ver al PSG para encontrarse con su excompañero de la Real Sociedad Unai Emery, que actualmente dirige al cuadro parisino. "Nos llevábamos bastante bien y en esa época ya mostraba condiciones para poder dirigir; de vivir por y para el fútbol. Es uno de los entrenadores que sigo y estamos viendo la posibilidad de visitarlo".