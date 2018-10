Rafael Vaz y su presente en la U: "Yo voy partido a partido, porque mi futuro depende de eso"

El defensor de Universidad de Chile, Rafael Vaz, se mostró optimista en alargar su contrato con el cuadro laico que termina en diciembre, aunque aseguró que para lograr eso, tiene que trabajar mucho de aquí a fin de año.

"Yo voy partido a partido, porque mi futuro depende de eso. No puedo pensar en diciembre, ya que recién estamos en octubre y faltan muchas cosas para acontecer hasta esa fecha", aseguró el zaguero.

En esa línea, agregó que "claro que mi familia me apoya siempre y me dicen que esté tranquilo, pero yo voy juego a juego tratando de mejorar".

Finalmente, Vaz sorprendió con una frase. "Me da lo mismo sentirme cómodo en la línea de tres del equipo, a mi me gusta estar dentro de los once titulares y donde el técnico decida ponerme", cerró.