Rafael Vaz: "Siento que mojé la camiseta en cada partido y hasta el último minuto"

El defensa de la Universidad de Chile, Rafael Vaz, comentó acerca de cómo fue su primer año en los estudiantiles, además de realizar un diagnóstico acerca de su campaña en el Romántico Viajero.



Acerca de lo primero, el brasileño expresó que "siempre intento hacer lo mejor. No fue un año muy positivo porque no tuvimos grandes triunfos ni pudimos levantar una copa. Nosotros sabíamos que podíamos haber dado mucho más ante Iquique. Terminamos tristes porque no fuimos el equipo que pretendíamos. Pero ganar en la última fecha es importante para asegurar el cupo a Copa Libertadores".



Vaz agradeció también el respaldo de sus compañeros y de la hinchada, además de señalar que se queda tranquilo con lo mostrado en esta campaña.



"Llegué acá con una responsabilidad grande y con desconfianza. Pero conseguí el cariño de los hinchas y eso es muy importante y siento que mojé la camiseta en cada partido y hasta el último minuto. En ese sentido, estoy tranquilo y si me toca salir del club me iré con la conciencia tranquila", dijo.