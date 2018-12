Luego de que quedara en entredicho su continuidad en el club, finalmente Rafael Vaz no seguirá en la U, ya que se transformó en refuerzo de Goiás.



Así lo confirmó el cuadro brasileño a través de sus redes sociales, en donde se destacó su trayectoria que incluye, además de los laicos, a Vasco da Gama y Flamengo.



Rafael Vaz alcanzó a disputar 29 partidos, convirtiendo tres goles, siendo el más destacado el anotado a Universidad Católica en el Clásico Universitario.

FECHOU! Rafael Vaz é o novo zagueiro do #MaiorDoCentroOeste! O paulista de 1,88m, com passagem por Vasco e Flamengo estava na Universidad de Chile e foi eleito o melhor defensor do campeonato chileno. SEJA BEM-VINDO, VAZ! 🇳🇬💚 #AmorDePrimeira pic.twitter.com/jQN3jLlEKe