Rafael Vaz negó haber agredido a Ángel Guillermo Hoyos

Durante las últimas horas, circuló la información de que Rafael Vaz estaba marginado en la U por haber agredido a Ángel Guillermo Hoyos.

El defensor universitario, la tarde de este sábado, negó la situación: "La información es mentira y yo nunca he hecho eso. No lo confronté y no soy ese tipo de persona".

Ronald Fuentes, gerente deportivo de la institución, también rechazó los rumores: "Niego tajantemente que el club haya tenido un castigo interno con Rafael. El es parte del plantel y esperando su oportunidad de jugar".

Según confirmaron a ADN Deportes, el jugador está muy complicado con la situación, ya que nunca se ha visto envuelto en problemas como éste. Algunas fuentes en el interior del plantel ratificaron que Hoyos encaró al defensor en duros términos tras el duelo con La Calera. Varias fuentes en la interna confirman que ese día el exDT estaba salido de sus casillas y que las emprendió duramente contra el brasileño.