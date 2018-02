Rafael Vaz asoma como el último refuerzo de la U

Universidad de Chile está a un paso de cerrar una de las incorporaciones más pedidas por los hinchas: La llegada de un defensa ante el opaco rendimiento que ha tenido la dupla de centrales, Gonzalo Jara y Christian Vilches.

Se trata de Rafael Vaz, uno de los zagueros más experimentados del fútbol brasileño y que formó parte del Flamengo de Reinaldo Rueda que alcanzó la final de la Copa Sudamericana.

El defensor de 29 años disputó 75 partidos como titular entre 2016 y 2017, y solo cuatro duelos los partió desde la banca.

Sin embargo, según Globo, el zaguero no fue inscrito por el Mengão de cara a la presente temporada debido a su elevado sueldo, que asciende a los 150 mil reales al mes, equivalente a unos 27,3 millones de pesos chilenos.

Rafael Vaz tiene contrato hasta diciembre, pero podría aterrizar en la U mediante un préstamo. Según el periodista Segundo Gilmar Ferreira, el brasileño cuenta con el visto bueno de Ángel Guillermo Hoyos.

Con la llegada del defensor paulista, la U debería deshacerse de un cupo de extranjero, cuyo principal damnificado sería el argentino Leandro Benegas.

Argentino Angel Guillerno Hoyos, técnico da Universidad do Chile, deu o ok e a diretoria do clube acertou no final da noite desta quarta-feira a contratação por empréstimo do zagueiro Rafael Vaz, do Flamengo. Representantes do jogador ainda não confirmam o acerto.