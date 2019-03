Rafael Dudamel puso su cargo a disposición en la selección venezolana por polémica visita política

Rafael Dudamel puso su cargo a disposición tras la victoria de la selección de Venezuela frente a Argentina en un amistoso disputado en España.

El entrenador llanero tomó la decisión por un factor político, pues el embajador designado por Juan Guaido en Madrid, Antonio Ecarri y eso generó molestias en la federación venezolana.

Por eso, el técnico en conferencia de prensa aseguró que ya tomó la decisión y se la comunicó al vicepresidente de la FVF. "Hoy la continuidad creo que está en veremos. He conversado con el vicepresidente de la FVF después del partido y he puesto mi cargo a disposición. Durante todo este tiempo hemos estado conviviendo en aguas muy turbias porque estamos muy politizados. Hoy hemos vivido una experiencia muy triste que me tiene desilusionado"

Dudamel contó detalles de cómo se gestó la visita y la molestia que generó la politización de esta. "Amable y respetuosamente hemos recibido la visita del embajador Antonio Ecarri. Cómo hemos atendido a embajadores del gobierno del presidente Maduro, hoy recibimos a Ecarri. Lo recibimos igual con respeto. Pero tristemente han politizado la visita a la selección nacional".

Sobre su postura política, el entrenador aseguró que en cuanto esté fuera de las canchas podrá confesarla sin mayor inconveniente. "Créanme, el día de mañana cuando podamos conversar como Rafael Dudamel fuera de las canchas, sabrán cuál es mi posición política, no tengo porque ocultarla. Hoy soy el director técnico de la selección de un país".

El duelo entre Venezuela y Argentinafue una sólida victoria para los llaneros por 3-1 con actuación de Yeferson Soteldo desde la banca de suplentes.