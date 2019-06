Rafael Dudamel citó de emergencia a Yerferson Soteldo en Venezuela para la Copa América 2019

El último amistoso ante México dejó más cosas negativas que positivas para la Selección Venezolana. Esto porque el entrenador del cuadro "llanero", Rafael Dudamel, tuvo que lamentar la lesión del ariete del Wattford de Inglaterra, Adalberto Peñaranda quien sufrió una rotura femolar de la pierna izquierda.

Ante ello, a Dudamel no le quedó otra opción más que llamar a Yeferson Soteldo, quien no había sido considerado por el DT luego de perderse la preparación que hizo la "vinotinto" en Estados Unidos y en la cual no pudo participar el “chamo” por problemas de visa.

Pero ante la lesión de Pañaranda en el amistoso frente a México, Dudamel citó al ariete del Santos de Brasil, quien atraviesa un buen momento en el Brasileirao de la mano de Jorge Sampaoli. De todas formas, Soteldo se unirá a los trabajos de Venezuela el próximo martes 11 de junio, cuando la “vinotinto” ya esté en suelo brasileño.

Cabe recordar que Venezuela integra el Grupo A del torneo y se medirá ante el local Brasil, Perú y Bolivia, siendo su debut el próximo sábado 15 ante el cuadro “incaico” en el Estadio de Gremio en Porto Alegre.