Rafael Caroca reveló que Colo Colo preguntó por él a la dirigencia de la U

Una particular revelación realizó el volante de Universidad de Chile, Rafael Caroca, con respecto a su futuro, ya que aseveró que Colo Colo se contactó con Azul Azul para consultar acerca de su presente en el club, con el fin de poder negociar su retorno.



El exIquique aclaró, eso sí, que todo fue algo informal, pero que existió dicho interés durante este tiempo.



"Fue un tema muy por encima, como un comentario y no pasó a mayores. Nadie me llamó de Colo Colo. Hubo una conversación (sobre el tema), pero nada más allá", señaló.



A pesar del interés, Caroca aseguró que en la U está feliz y que "quiero lograr cosas importantes en esta institución".



Por otro lado, el volante tuvo palabras acerca de César Pinares, destacando su faceta personal.



"Tengo las mejores referencias de él, he compartido con su familia y es muy humilde. A nivel profesional es un jugadorazo. Más allá no sé, porque es un tema que lo ven los dirigentes", afirmó.