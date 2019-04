Rafael Caroca: 'No se me pasa por la cabeza descender'

Rafael Caroca analizó el complicado presente que atraviesa Universidad de Chile y lo tiene en zona de descenso directo.

El mediocampista confesó que no se ve descendiendo junto a sus compañeros. "No se me pasa por la cabeza descender. Estoy seguro que vamos a lograr superar este mal momento. Tengo confianza plena en que será así".

Ante una eventual renuncia de Alfredo Arias, Caroca fue tajante en señalar que ve muy tranquilo al técnico uruguayo. "Veo muy seguro a Arias. Hay que ser realistas. No jugamos bien. Fue un partido bajo. Son situaciones adversas y tenemos que superar esto. No hicimos lo que preparamos. Somos autocríticos. Nadie se salva de ello".

Sobre el momento que atraviesa el jugador, el volante aseguró que están motivados por revertir el presente. "Estoy fuerte mentalmente. Todos estamos con la misma fortaleza para sortear este momento. Creo que todos quieren estar. Todos vamos a sortear este momento. Es algo que creo absolutamente".

El próximo partido de Universidad de Chile será el día domingo ante Curicó Unido a las 15:30 horas.