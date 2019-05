Rafael Bielsa vincula el gesto del técnico de Leeds United con la estética, el arte y la ética

El excanciller argentino Rafael Bielsa presenció en el estadio Elland Road el gesto que tuvo su hermano y director técnico de Leeds United, Marcelo Bielsa, durante el juego ante Aston Villa en la 45° fecha de la English Football League Championship 2018-2019. Por esta razón el abogado y poeta decidió escribir una columna sobre lo ocurrido.

En Doble Amarilla el hermano mayor del Loco destacó que "su estilo, su sello inconfundible, lo hizo tomar la decisión por la que el rival recibía la devolución de un gol que habían obtenido sus dirigidos, y que a su juicio había sido desleal. En el arte siempre hay una apreciación de las formas universales, en forma visible y conmovedora".

Sobre lo ocurrido el exministro valoró que "Que no sean frecuentes estas apreciaciones no significa que no sean universales, y menos todavía que no sean arte. La estética también pone de manifiesto una ética" y reconoció que "nunca vi en una cancha de fútbol lo que presencié ayer. Arte colectivo".

Bielsa comentó que "me siento un privilegiado por haber estado allí mientras acontecía, orgulloso de la especie humana, agradecido por la vigencia y prevalencia de algunos valores considerados fuera de época" y en el cierre deseó que "ojalá que en el reducido para el ascenso, a Marcelo, la suerte lo salude como a un par. Se lo ganó".